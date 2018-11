Bilder aus Gründungsjahren

Gronau.Der erste Geselligkeitsabend des Freundeskreises Gronau-Pfaffenheim war auch eine Hommage an Leo Saugeon, den geistigen Vater der Verschwisterung zwischen dem Dorf im Meerbachtal und dem Winzerdorf an der Elsässischen Weinstraße nahe Colmar.

Der damals in Gronau wohnhafte Saugeon hatte Ende der 80er Jahre die ersten Kontakte geknüpft, auf deren Basis 1994 nach Zustimmung der Stadt Bensheim eine offizielle Gemeindepartnerschaft erfolgte. Bei diversen Anlässen fertigte Saugeon damals Filmaufnahmen an. Einzelne Filme der Jahre 1989 bis 1991 hatte Vorstandsmitglied Armin Schlaak nun digitalisiert, um sie den Mitgliedern und Freunden des Verschwisterungsvereins zeigen zu können. Erinnerungen wurden wach an die Vorführungen auf dem alten Festplatz in Gronau, wo Schüler der Pfaffenheimer „École élémentaire“ anlässlich des Revolutionsjubiläums an die Abschaffung der Ständegesellschaft in Frankreich 1789 erinnerten. Videoaufnahmen vom Sackhüpfen unter Pappelbäumen auf Pfaffenheims Gemarkung dokumentierten familiäres Vergnügen bei Besuchen im Elsass.

Der Rückblick in die Vergangenheit bestimmte auch das vom Vereinsvorsitzenden Peter Jenal veranstaltete Quiz, bei dem es galt, die Präsidenten der Vierten und Fünften Französischen Republik, sprich die Staatsoberhäupter Frankreichs seit Herbst 1946, in chronologische Reihenfolge zu setzen.

Zu genießen gab es Weine aus Gronau, dazu Getränke aus dem Mineralbrunnen Wattwiller, die Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit eigens für den Mitgliederabend aus dem „Grand Est“ mitgebracht hatte.

Dorthin will der Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim 2019 wieder fahren. Anlass ist das 25-jährige Verschwisterungsjubiläum, das am letzten Juniwochenende im Elsass gefeiert werden soll. Dieser Ausflug dürfte im neuen Jahr wohl nicht die einzige Busreise bleiben.

Vorsitzender Peter Jenal kündigte für die Jahreshauptversammlung am 8. Februar 2019 Vorschläge zu einem Vereinsausflug mit Kulturprogramm an, ermunterte die Mitglieder aber auch, sich mit Anregungen an den Vorstand zu wenden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018