Bilder aus Tansania

Schwanheim.Am Mittwoch, 3. April, 20 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 20 Uhr zu einem Informationsabend über das Land Tansania ins Haus der Begegnung, Rohrheimer Straße 27, ein.

Luisa Herborn aus Gronau hat ein Jahr lang in einem Kindergarten der Partnergemeinde der Bensheimer Michelsgemeinde in Tansania gearbeitet. Sie berichtet an diesem Abend über ihre Erfahrungen und zeigt Bilder.

Im zweiten Teil des Abends zeigt Martina Pfeiffer aus Schwanheim Bilder aus der Schwanheimer Partnergemeinde in Morogoro. Seit zwei Jahren besteht eine förmliche Partnerschaft und es werden regelmäßig Grüße und Informationen ausgetauscht. An diesem Abend gibt es Informationen dazu aus erster Hand. Alle Interessierten sind zum Besuch der Veranstaltung eingeladen. red

