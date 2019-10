Bilder, die Lebensfreude ausstrahlen

Auerbach.Für viele Kunst-Freunde der Region ist sie ein jährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender: Die Ausstellung „Kunst kennt keine Behinderung“, die jetzt schon zum 23. Mal eröffnet wurde. Bei der Vernissage am Donnerstag drängten sich die Besucher wie gewohnt in den weitläufigen Räumen der Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) an der Darmstädter Straße in Auerbach. Zu sehen waren

...