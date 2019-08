Bilder und Klänge von 1929

Bensheim.Paris und Berlin im Jahre 1929: Mit diesem allemal jubiläumsgerechten Thema lockte die 10. Bensheimer Orgelnacht beinahe 100 Besucher in die Stadtkirche Sankt Georg. Hauptattraktion der im Rahmen des „Kultursommers Südhessen“ präsentierten Veranstaltung war natürlich der von dem Stuttgarter Domorganisten Johannes Mayr improvisierend begleitete Stummfilmklassiker „Asphalt“.

Doch auch Alexander Müllers vorgeschalteter Streifzug durch das reiche französische Orgelrepertoire der damaligen Zeit machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Der Bingener Regionalkantor (Jahrgang 1976) hatte dafür ein wahrhaft außergewöhnliches Raritätenprogramm zusammengestellt, das dem Publikum sogar etliche Bensheimer Erstaufführungen bescherte. Als ideale Ergänzungen entpuppten sich die kundig-charmanten Moderationen von Nicolas Dorange-Pattoret und die auf Leinwand projizierten Bilder von den Pariser Wirkungsstätten der jeweiligen Musiker.

So viele bedeutende Orgeln und Orgelkomponisten wie in Paris gab es 1929 wohl in keiner anderen europäischen Metropole. Die monumentalen Instrumente des führenden Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll waren mit ihrem unerschöpflichen Farbenspektrum perfekte Inspirationsquellen. Müllers erlesene Werkauswahl machte klar, dass auch die Bensheimer Klais-Orgel sehr gut zum französischen Repertoire passt. Sein stets wunderbar natürlich fließender Zugriff ließ an spielerischer Eleganz, koloristischer Finesse und klanglicher wie struktureller Transparenz absolut nichts zu wünschen übrig. Uneingeschränkt entdeckenswert schon die Fundstücke aus der Feder bekannter Meister: Charles-Marie Widors schönes spätes „Suite Latine“-Präludium opus 86/1 oder Marcel Duprés kapriziöses Intermezzo-Juwel aus der zweiten Orgelsinfonie opus 26 etwa, vor allem aber das filigran virtuose Scherzo opus 2 von Maurice Duruflé und das erst 1997 veröffentlichte erste Orgelprélude von Olivier Messiaen mit seiner verblüffend visionären Klangsprache.

Dazu kamen als gewichtige neue Namen die Dukas-Schülerin Elsa Barraine mit ihrem sphärisch-zarten Prélude Nr. 1, der Franck-Schüler Henri Dallier mit seinem leuchtkräftigen Ohrwurm „Stella Matutina“ (Nr. 1 aus „Cinq Invocations“) und – programmkrönend – der Vierne-Schüler Auguste Fauchard mit dem süffig ausschweifenden Finale seiner viersätzigen zweiten Orgelsinfonie. Dieser französische Spezialitätenreigen von Alexander Müller machte unbedingt Appetit auf mehr.

Eine echte Entdeckung für viele Orgelnachtfans war sicher auch der 1928/29 unter der Regie des gebürtigen Wieners Joe May gedrehte Stummfilm „Asphalt“. May zeigt sich in diesem opulent ausgestatteten Berliner Großstadt-Melodram als hollywood-reifer Meister seines Faches und insofern durchaus gleichrangig mit wesentlich berühmteren Kollegen wie Fritz Lang oder Friedrich Wilhelm Murnau. Die Story um einen gefallenen jungen Polizeibeamten und eine verführerisch mondäne Brillantendiebin erscheint zwar eher konventionell, entfaltet aber dank charismatischer Hauptdarsteller (Gustav Fröhlich, Betty Amann) und optisch raffinierter Inszenierung dennoch starke Faszination. Authentisch gefilmte Berliner Straßen- und Milieuszenen verleihen dem als einer der letzten Stummfilme entstandenen Streifen zusätzlichen besonderen Reiz.

Johannes Mayr lieferte nach „Der Glöckner von Notre-Dame“ und „Berlin – Die Symphonie der Großstadt“ bereits seine dritte Bensheimer Glanztat in Sachen Stummfilmbegleitung. Dem genialen Improvisator (Jahrgang 1963) gelang erneut ein überbordend einfallsreicher Soundtrack, der Szene für Szene fast wie eine maßgeschneiderte Komposition veredelte. Eingängiger und spielfreudiger als bei Mayr (seit 2018 Honorarprofessor an der Stuttgarter Musikhochschule) kann man sich solche filmintensivierende Orgelkunst kaum vorstellen.

Dafür gab es nach 90 bruchlos fesselnden Minuten verdiente Ovationen.

