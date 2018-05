Anzeige

Nach Ausbildung in Luzern und Studium an der HFBK Berlin lebt und arbeitet der Künstler überwiegend in Berlin. Dort fand 2015 die wichtige Ausstellung „Anatomie der Farbe – Malerei“ in der Kommunalen Galerie Berlin statt. Arbeitsstipendien führten ihn nach Rom und London, mehr als 250 Einzel-Ausstellungen gab es bisher weltweit.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Juni geöffnet. Besichtigt werden kann sie samstags von 10 bis 14 Uhr und werktags nach Vereinbarung, Telefon 06251/39600. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018