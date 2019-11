Bilderbuchkino in der Stadtbücherei

Bensheim.Am Donnerstag (21.) um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen. Lesepatin Brigitte Wagenknecht zeigt das Bilderbuchkino „Das nächste Mal, wenn du verreist“ – eine warmherzige Geschichte von Annette Herzog zum Thema Mut und Loslassen.

Farbenfrohe Geschichte

Zum Inhalt: „Mama packt ihre gehäkelte Krokodiltasche und will für zehn Tage alleine verreisen. Wie soll der kleine Elefant Tibula To das nur so lange aushalten. Das bedeutet hundert Mal ohne Mama aufwachen, hunderttausend Mal nicht mit ihr durch die Bananenplantage spazieren und hunderttausend Millionen Mal nicht von Mama getröstet werden, wenn die Großen ihn ärgern, weil er nicht schwimmen kann. Tibula To ist traurig. Aber nicht lange. Er könnte in der Zeit doch schwimmen lernen und Mama damit überraschen.“

Die von Ingrid und Dieter Schubert farbenfroh gestalteten Bilder zur Geschichte werden auf großer Leinwand gezeigt. Im Anschluss kann nach Herzenslust gemalt werden. ps

