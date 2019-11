Bilderschau zum Jubiläum

Bensheim.Der Freundeskreis Amersham wird am Samstag (30.) im Kolpinghaus in Bensheim von 16 bis 17.30 Uhr eine Ausstellung von Fotos aus der Freundeskreisarbeit präsentieren.

Den Besucher erwartet ein lebendiges Nebeneinander von Werken aus unterschiedlichen Bereichen. „Wir sehen die Arbeit des Freundeskreises auf unsere ganz persönliche Art und präsentieren diese Sicht dem Betrachter“, meint Jürgen Jojade als einer der Organisatoren zum Anliegen der Ausstellung.

Fotos von den Reisen der Mitglieder in die Partnerstadt in England, Bilder der Partnerstadt und eine Darstellung der Veranstaltungen der letzten Jahre sind zu sehen. Auf einem großen Bildschirm wird zusätzlich eine Fotoschau mit einer Chronik in Bildern von Anbeginn des Freundeskreises laufen, die man auf bereitgestellten Sitzgelegenheiten in Ruhe genießen kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.11.2019