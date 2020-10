Bildervortrag des Nabu fällt aus

Zell/Gronau.Wegen der momentan nicht einschätzbaren Corona-Lage wird die Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal in diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen mehr durchführen. Dies betrifft insbesondere den für 6. November geplanten Bildervortrag im Zeller Dorfgemeinschaftshaus. Ob 2020 noch eine Monatsversammlung stattfindet, befindet sich gerade in Klärung. Die Jahreshauptversammlung im Januar wird voraussichtlich verschoben. Die Mitglieder werden auf dem üblichen Weg rechtzeitig informiert.

Trotz der Pandemie konnte die Vereinsarbeit im Freiland ebenso wie Mitgliederversammlungen im Steinbruch Hartmannsrech durchgeführt werden. Für den Rest des Jahres und den Übergang nach 2021 sind Aktivitäten wie Winterfütterung, Nistkastenkontrolle und Reinigung der Teiche geplant.

Hier bewähre sich die Bildung von Patenschaften für die Projektarbeit, so dass diese Arbeiten von Kleingruppen oder sogar Familien durchgeführt werden können, so der Nabu in einer Pressemitteilung. Besonders haben sich hier Neumitglieder eingebracht, was sehr erfreulich sei. So konnten sämtliche saisonale Tätigkeiten durchgeführt werden. Auch Veranstaltungen wie die Tongrubenexkursion, Botanische Wanderung und das Treffen der Schmetterlingsfreunde konnten unter den üblichen Bedingungen stattfinden.

Der Terminkalender für 2021 wird in Kürze erstellt, um eine Abstimmung mit den anderen Ortsvereinen zu erzielen. Die Festsetzung von Terminen in geschlossenen Räumen kann momentan nur vorläufig sein. Interessierten Mitbürgern wird ein Blick auf die Homepage nabu-meerbachtal.de empfohlen, neben Information über die Vereinsarbeit besteht auch die Möglichkeit, das regelmäßige Rundschreiben abonnieren.

Wer zu allen Jahreszeiten wandert, kann auch gerne die Route über die Pflegeflächen des Vereins einschlagen, wo es immer etwas zu sehen gibt. Zurzeit wird der eigens eingesäte Wildacker ständig von Vogelschwärmen aufgesucht (Link für den Wanderweg https://nabu-meerbachtal.de/wp-content/uploads/2020/06/NABU-Wanderweg.pdf). Es wird darum gebeten, den angegebenen Weg nicht zu verlassen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020