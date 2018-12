Bildungsreisen nach Osteuropa

Bensheim.Wie berichtet, sind die Bensheimer und Gronauer Ortsgruppen des BdV (Bund der Vertriebenen) derzeit dabei, sich neu aufzustellen. Vor dem Hintergrund der immer weniger werdenden Zeitzeugen geht es darum, das Wissen und die Verständigung um die Geschichte des multiethnisch geprägten Osteuropas aufrecht zu erhalten und zu fördern.

Ein wichtiger Beitrag für Wissensbildung und Erfahrungsaustausch leisten die Seminarreisen des Deutsch-Europäischen Bildungswerks in Hessen (DEB), dessen Vorsitzender der Bensheimer Ehrenbürgermeister Georg Stolle ist.

Schon bei der vergangenen Zusammenkunft der BdV-Ortsgruppen und interessierter Bürger hatte Stolle auf das neue Seminarprogramm 2019 aufmerksam gemacht, das jetzt in einer ersten Planung vorliegt. Sehr interessant ist bereits das erste Seminarprojekt, das im Mai nach Moldawien führt. Dieser zwischen Rumänien und der Ukraine „eingeklemmte“ Binnenstaat ist nicht nur sehr weit entfernt, sondern auch ein „Abenteuer“, wie Stolle meint. Entsprechend schwierig gestaltet sich die langwierige Vorbereitung dieser siebentägigen Seminarreise, die dementsprechend auch noch nicht in ganz trockenen Tüchern ist.

Wenn sie aber stattfindet, wird es vor Ort interessante Begegnungen geben, ist Stolle sicher. Aus den verschiedenen deutschen Bundesländern und Institutionen werden Vertreter der früheren deutschen Bevölkerung von Bessarabien, deren Vorfahren einst von Zar Alexander I. als Kolonisten ins Land gerufen wurden, dabei sein, aber auch Sprecher der moldawischen Öffentlichkeit sind eingeladen. Seien es der Präsident und Bewohner der Hauptstadt Chisinau, der Landrat von Comrat oder Vertreter und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft.

In die Vorbereitung eingebunden sind außerdem das deutsche Kulturhaus der Republik Moldau, die Moldauische Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Beziehungen mit dem Ausland, die Deutsche Gemeinde in der Republik Moldau und das Hilfskomitee der evangelisch-lutherischen Kirche Bessarabiens.

Die Republik Moldova (Moldau) hat etwa die Größe von Nordrhein-Westfalen, gehörte historisch zum 1349 gegründeten Fürstentum Moldau, ab 1812 zum Russischen Kaiserreich, nach dem Ersten Weltkrieg großteils zu Rumänien und seit 1940 als Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik zur Sowjetunion. Nach deren Auflösung 1991 erklärte sich die Unionsrepublik Moldova für unabhängig.

An weiteren Projekten sind im Herbst 2019 außerdem ein deutsch-lettisches Verständigungsseminar in Riga, ein deutsch-serbisch-ungarisches Seminar in Vojvodina (Serbien) und Szeged (Ungarn) sowie ein deutsch-polnisches Seminar in Danzig und in der Kaschubei geplant.

Das Bildungswerk wurde 1991 auf Initiative des BdV-Landesverbands Hessen gegründet, um durch Begegnungen die Verständigung und den Kontakt mit den Völkern im Osten zu fördern. Ganz bewusst wurde damals bei der Namensnennung auf den BdV verzichtet, um die Neutralität der Intention zu verdeutlichen.

Dem Bensheimer Ehrenbürgermeister, der seit 2012 Vorsitzender des Bildungswerkes ist, geht es bei den Verständigungsprojekten um die europäische Dimension der Beziehungen. Sehr begrüßen würde er daher auch die Beteiligung der jüngeren Generation an den Seminarreisen, deren Anerkennung als Bildungsreisen bis dahin gesichert sein dürfte. „Die jüngere Generation steht der Thematik unbefangen gegenüber“, so Stolle.

Interessenten können sich an Georg Stolle (Telefon 06251/105970 oder E-Mail georg-stolle@t-online.de) oder direkt an die Geschäftsstelle des Bildungswerks in Wiesbaden (Telefon 0611/3601917 oder E-Mail: info@debwh.de) wenden. Für weitere Info empfiehlt sich auch die Weihnachtsfeier des BdV Bensheim und Gronau am Sonntag (16.) ab 13.30 Uhr im Kolpinghaus. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018