Bis Donnerstag für die Kita anmelden

Bensheim.Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim erinnert Eltern an die Frist für Anmeldungen ihrer Kinder: Bis zum Donnerstag (28.) muss der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2019/2020 per Online-Formular angemeldet werden. Das Formular ist auf der Homepage www.bensheim.de unter den Menüpunkten Leben in Bensheim/Bürger in Bensheim/Kinder zu finden.

Eltern können dabei ihre bevorzugten Kindertagesstätten angeben. Ein Arbeitskreis, bestehend aus den Leiterinnen und Leitern aller Bensheimer Kindertagesstätten, berücksichtigt diese Wünsche nach Möglichkeit und vergibt die Plätze. Das Aufnahmeverfahren gilt für alle Bensheimer Kindertagesstätten – sowohl für städtische als auch für freie Träger.

Neben den Plätzen in den Kitas stehen Tagespflegepersonen für die U3-Betreuung zur Verfügung. Die Vermittlung dieser Plätze erfolgt über die Tageselternbörse, Hauptstraße 81, Telefon 06251/8053150, service@familienzentrum-bensheim.de. Weitere Informationen auf der städtischen Homepage www.bensheim.de, unter den Telefonnummern 06251/8699168 oder 06251/8699161 oder E-Mail kinderbetreuung@bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019