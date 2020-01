Bis Ende Februar für die Kitas anmelden

Bensheim. Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim erinnert Eltern an die Frist für Anmeldungen ihrer Kinder: Bis zum 29. Februar muss der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2020/2021 per Online-Formular angemeldet werden.

Das Formular ist auf der städtischen Homepage www.bensheim.de unter den Menüpunkten Leben in Bensheim/ Bürger in Bensheim/Kinder zu finden.

Eltern können dabei ihre bevorzugten Kindertagesstätten angeben. In gemeinsamen Konferenzen vergeben die Leiterinnen und Leiter der Kindertagesstätten die Betreuungsplätze. Sie versuchen hierbei, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen. Das Aufnahmeverfahren gilt für alle Bensheimer Kindertagesstätten – sowohl für städtische als auch für freie Träger.

Start am 1. August

Die Abstimmungstermine zwecks Vergabe der Kita- oder Krippenplätze für das neue Kindergartenjahr (immer zum 1. August) finden mit allen Einrichtungen in der Zeit von März bis Mai statt. Berücksichtigt werden bei diesen Terminen alle Kindergartenkinder, die bis einschließlich Dezember des entsprechenden Jahres drei Jahre alt werden und alle Krippenkinder, deren Aufnahme bis Dezember gewünscht ist.

Bei Zuzug nach Bensheim oder einem anderen kurzfristigen Aufnahmewunsch sollen Eltern direkt Kontakt mit dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Kontakt aufnehmen. Da der Großteil der Kitaplätze zum 1. August eines Jahres frei wird, ist eine unterjährige Aufnahme nicht in allen Einrichtungen möglich. Neben den Plätzen in den Kitas stehen Tagespflegepersonen für die U 3-Betreuung zur Verfügung. Die Vermittlung dieser Plätze erfolgt über die Tageselternbörse, Hauptstraße 81, Telefon 06251/8053150, service@familienzentrum-bensheim.de.

Weitere Info auf der städtischen Homepage www.bensheim.de, unter den Telefonnummern 06251/8699168 oder 8699161 oder Mail kinderbetreuung@bensheim.de.

Die Kindertagesstätten in Bensheim und den Stadtteilen:

Awo-Kita Stubenwald: Aufnahme ab 1. Lebensjahr, Stubenwald-Allee 15, Telefon 9829913, kita.stubenwald@awo-bergstrasse.de

Bewegungskita Hollerbusch: ab 1. Lebensjahr, Sparkassenallee 6, Telefon 7072288, irene.wimmer@familienzentrum-bensheim.de

Evangelischer Hemsbergkindergarten: ab 3. Lebensjahr, Hemsbergstraße 50, Telefon 2424, kita.hemsberg@t-online.de

Evangelische Kindertagesstätte der Stephanusgemeinde: ab 3. Lebensjahr, Eifelstraße 37, Telefon 2295, kita-stephanus.bensheim@ekhn.de

Katholische Kindertagesstätte Sankt Albertus: ab 2. Lebensjahr, Heidelberger Straße 19, Telefon 68164, E-Mail kita@st-georg-bensheim.de

Katholische Kindertagesstätte Liebfrauen: ab 2. Lebensjahr, Obergasse 27, Telefon 67114, info@liebfrauen-kita.de

Katholische Kindertagesstätte Sankt Winfried: ab 3. Lebensjahr, Adolf-Kolping-Straße 19, Telefon 4133, kita.st-winfried@t-online.de

Kindertagesstätte Schatzkiste: Freie evangelische Gemeinschaft Bergstraße, ab 2. Lebensjahr, Lilienthalstraße 3a, Telefon 5826221, kitaschatzkiste@gmail.com

Krippe Kastanienbaum: Familienzentrum Bensheim, ab 1. Lebensjahr, Rodensteinstraße 92, Telefon 7072288, irene.wimmer@familienzentrum-bensheim.de

Städtische Kindertagesstätte Gartenstraße: ab 1. Lebensjahr, Gartenstraße 25, Telefon 8695110, gartenstrasse@bensheim.de

Städtische Kindertagesstätte Fuldastraße: ab 1. Lebensjahr, Fuldastraße 17, Telefon 103810, fuldastrasse@bensheim.de

Städtische Kindertagesstätte Kappesgärten: ab 3. Lebensjahr, Max-Reinhardt-Straße 4, Telefon 570602, kappesgaerten@bensheim.de

Waldkindergarten: ab 3. Lebensjahr, Schönberger Straße/Wambolder Sand, Telefon 69624, info@waldkindergarten-bensheim.de

Waldorfkindergarten: ab 1. Lebensjahr, Rodensteinstraße 91, Telefon 67550, kontakt@waldorfkindergarten-bensheim.de

Best Kids: ab 10. Lebensmonat, Berliner Ring 163a in Auerbach, Telefon 8698415, krippe-bestkids@gmx.de

Evangelische Kindertagesstätte Im Lerchengrund: ab 1. Lebensjahr, Im Lerchengrund 15 in Auerbach, Telefon 787336, kita.lerchengrund.bensheim@ekhn.de

Evangelische Kindertagesstätte Steinweg: ab 3. Lebensjahr, Steinweg 6 in Auerbach, Telefonnummer 71909, ev.kita.bensheim-auerbach@ekhn-net.de

Katholische Kindertagesstätte Sankt Michael: ab 1. Lebensjahr, Niddastraße 3 in Auerbach, Telefon 77849, kiga-stm-auerbach@t-online.de

Kinderkrippe Pro Kind: ab 9. Lebensmonat, Bachgasse 39 in Auerbach, Telefon 74506, kinderkrippe_prokind@t-online.de

Städtisches Kinderhaus Effax: ab 3. Lebensjahr, Schillerstraße 36 d in Auerbach, Telefon 5846990, kinderhaus@bensheim.de

Katholische Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus: ab 2. Lebensjahr, Bensheimer Straße 1 in Fehlheim, Telefon 79819, kita.fehlheim@t-online.de

Evangelische Kindertagesstätte Gronau: ab 2. Lebensjahr, Hambacher Straße 25, Telefon 138925, ev.kita.gronau@ekhn-net.de

Evangelische Kindertagesstätte Regenbogen: ab 2. Lebensjahr, Felsbergstraße 2 in Hochstädten, Telefon 74624, ev.kita.hochstaedten@ekhn-net.de

Evangelische Kindertagesstätte Leuchtturm Schönberg/Wilmshausen: ab 2. Lebensjahr, Wilmshausen, Zum Ratswäldchen, Telefon 38957, kita-leuchtturm.bensheim@ekhn.de

Evangelische Kindertagesstätte Schwanheim: ab 2. Lebensjahr, Auf der Hochzeit 10, Telefon 74778, ev.kita.schwanheim@ekhn-net.de

Evangelische Kindertagesstätte Zell: ab 2. Lebensjahr, Auf der Mauer 3, Telefon 4933, ev.kiga.zell.bensheim@ekhn-net.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020