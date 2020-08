Bensheim.Was kommt, wenn Sanner geht? Die Antwort auf diese Frage dürfte nicht nur für die direkten Anwohner des Firmengeländes in der Auerbacher Schillerstraße interessant sein. Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung gab am Mittwoch einen kurzen Überblick, was der Unternehmerfamilie und der Stadt vorschwebt.

Nach der Verlagerung des Betriebs in den Stubenwald könnten auf dem Grundstück zwischen

...