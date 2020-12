Bis zu 400 Neubürger

Bensheim.170 Wohnungen am Seegenberg in Schönberg – Heiko Moritz (SPD) rechnet dadurch mit 350 bis 400 Neubürgern. „Wie sehen denn die Planungen für Kita, Schule und Verkehr aus?“, fragte er am Donnerstag in der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss sowie den Ortsbeiräten Schönberg und Mitte. Schon jetzt sei die Verkehrsbelastung auf der B 47 mit täglichen Staus zu den Stoßzeiten hoch.

Auch Marco Weißmüller (CDU) beschäftigt nach eigenen Angaben der Verkehr sowie die Zahl der Stellplätze auf dem früheren Gelände der Christoffel-Blindenmission. Architekt Thomas Geissler von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, die das Areal 2015 gekauft hat, betonte, dass es ein Verkehrsgutachten gebe. Demnach sei bei der Einmündung in die Bundesstraße „alles im grünen Bereich“. Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) ergänzte, dass man darüber hinaus mit einer „schnellen Verkehrswende“ und dem Trend zu mehr Homeoffice auch nach der Pandemie Belastungsspitzen abfangen kann. „Aber natürlich haben wir dort grundsätzlich viel Verkehr.“ Carmelo Torre (CDU) erinnerte daran, dass bei der CBM dort bis zu 200 Mitarbeiter tätig waren, von denen sicherlich nicht alle, aber einige ebenfalls mit dem Auto unterwegs waren. „Es sollte möglich sein, dass jetzt auch hinzukriegen“, sagte er mit Blick auf die Verkehrsbelastung.

Öffentliche Stellplätze wird es in dem Neubaugebiet aufgrund der Hanglage kaum geben, für die Mehrfamilienhäuser sind Tiefgaragen vorgesehen. „Ansonsten halten wir uns natürlich an die städtische Stellplatzsatzung“, so der Architekt in der Sitzung.

„Wir sind sehr unzufrieden“

Holger Steinert als Mitglied des Ortsbeirats Schönberg monierte, dass in den vergangenen fünfeinhalb Jahren fast nichts passiert sei. „Das kann so nicht weitergehen. Das ist ärgerlich. Wir sind sehr unzufrieden.“ Durch die Neuansiedlungen werde die Infrastruktur belastet, das müsse abgefangen werden. In dem städtebaulichen Vertrag müsse zudem eine Frist gesetzt werden, wann die Häuser bezugsfertig zu sein haben. In das Thema müsse nun endlich Zug reinkommen. Die Bürger müssten im weiteren Verlauf mitdiskutieren können.

Rauber-Jung bestätigte, dass man Fristen vertraglich regeln werde, allerdings mit einer realistischen Zeitplanung und verwies auf die angestrebte Bürgerbeteiligung, sobald die Corona-Pandemie es zulasse. Jascha Hausmann (FDP) gab ihr mit auf den Weg, auch an virtuelle Beteiligungsformate zu denken. Man könne nicht warten, bis Corona vorbei ist.

Jochen Kredel (GLB) kritisierte die Änderung des Bebauungsplans im Allgemeinen. Damals sei der Plan gut gewesen, jetzt sei er schlecht. „Das muss man nicht glauben. Es wird nicht begründet, warum es nun anders sein muss.“ Norbert Koller (BfB) wies auf Mängel des alten Entwurfs hin, der sei im Detail nicht richtig durchgearbeitet gewesen. Er warf der CDU vor, die vielen Autos zu bagatellisieren. Da gebe es jetzt schon einen „Höllenverkehr“.

Holger Steinert bemerkte abschließend, dass der Ortsbeirat mit dem Verfahren nicht glücklich sei und die Verwaltungsvorlage aus seiner Sicht sehr kurzfristig vorgelegt wurde. Das Gremium stimmte am Donnerstagabend dennoch mehrheitlich für den Bebauungsplanentwurf. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020