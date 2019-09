Bischof Peter Kohlgraf im Austausch mit Ehrenamtlichen

Bensheim.Lockere Gesprächsrunden im Garten des Pfarrhauses der katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg in Bensheim – am Mittwochabend war dort der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zu Gast und suchte die Unterredung mit Ehrenamtlichen des Pfarreienverbundes Bensheim und der Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg. Ebenso waren die Pfarrer und die Spitze des Dekanats Bergstraße-Mitte mit dabei. In entspannter Atmosphäre konnte über Gott und die Welt geplaudert werden. Anlass für den Empfang, dem ein Gottesdienst in Sankt Georg folgte, war eine Visitation des Bischofs, hierbei informiert dieser sich vor Ort über das Gemeindegeschehen und nimmt Einblick in das Innenleben der Pfarrei. thz/Bild: Zelinger

