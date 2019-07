Bisher 350 Neugeborene im Hospital

Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Uhr tickt. In zwei Monaten werden die Bensheimer Geschichte sein - zumindest werden keine neuen Einheimischen mehr nachkommen, die in ihrem Ausweis Bensheim als Geburtsort stehen haben. Denn an der Schließung der Geburtshilfe am Heilig-Geist-Hospital ab dem 1. Oktober wird sich nichts mehr ändern.

Auf Nachfrage

...