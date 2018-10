Bisher in Bensheim 4500 Briefwähler

Bensheim.Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Briefwahl für die Landtagswahl und die Volksabstimmungen regulär bis Freitag (26.) um 13 Uhr möglich ist. Danach ist ein Antrag auf Briefwahl nur bei plötzlicher Erkrankung und in gesetzlich geregelten, eingeschränkten Sonderfällen noch bis zum Wahlsonntag selbst um 15 Uhr möglich. Die Briefwahl kann im Bürgerbüro in der Alten Faktorei, Hauptstraße 39, sowie in der Verwaltungsstelle Auerbach, Darmstädter Straße 166, zu den jeweiligen Öffnungszeiten direkt vorgenommen werden.

Die Ausgabe von Briefwahlunterlagen erfolgt ebenfalls im Bürgerbüro Bensheim und in der Verwaltungsstelle Auerbach. Beantragt werden können die Briefwahlunterlagen entweder mit der Wahlbenachrichtigung, per Fax 06251/5826330, per E-Mail buergerbuero@bensheim.de oder mit dem Personalausweis direkt vor Ort in der Alten Faktorei oder in der Verwaltungsstelle Auerbach. Auch online auf www.bensheim.de kann der Antrag auf Briefwahl gestellt werden. Ein Button auf der Homepage der Stadt führt zum Antragsformular. Stand 18. Oktober gab es 4500 Briefwähler in Bensheim. Wer seine Stimme im Wahllokal abgeben möchte, kann dies am Sonntag (28.) zwischen 8 und 18 Uhr tun. Das Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Zur Stimmabgabe im Wahllokal reicht die Vorlage der Wahlbenachrichtigung. Sollte sie nicht auffindbar oder vergessen worden sein, ist zur Feststellung der Wahlberechtigung die Vorlage des Personalausweises erforderlich.

Zur Unterscheidung von Landtagswahl und Volksabstimmungen gibt es zwei farblich unterschiedliche Stimmzettel: Einen grauen für die Landtagswahl und einen grünen für die Volksabstimmungen. In der rechten oberen Ecke aller Stimmzettel ist ein kleines Loch gestanzt. Dies ist eine Hilfestellung für blinde und sehbehinderte Wähler, die an dieser Markierung erkennen können, wie der Stimmzettel in eine besondere Wahlschablone einzulegen ist. ps

