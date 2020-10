Bistum soll Träger bleiben

Bensheim.Die Fraktion der GLB hat sich erneut mit der Situation der Liebfrauenschule Bensheim beschäftigt und spricht sich für den Erhalt der Schule in Trägerschaft des Bistums Mainz aus. Die GLB fordert das Bistum auf, das christlich geprägte Mädchengymnasium mit einem integrierten Realschulzweig, und seinem besonderen pädagogischen Angebot der Nachmittagsbetreuung wie bisher zu erhalten.

Insofern würden es die Grünen begrüßen, wenn sich auch die Fraktionen im Stadtparlament bei der Sitzung am 5. November mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Resolution an den Schulträger, das Bistum Mainz, dem Anliegen der Liebfrauenschule anschließen, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Liebfrauenschule zeichnet sich – wie einer der Sprecher des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen, der ehemalige stellvertretene Schulleiter der LFS, Peter L. Born erläutert – durch ein besonderes pädagogisches Konzept einer modernen Mädchenbildung aus. Sie fördert ihre Schülerinnen in vorbildlicher Weise je nach den persönlichen Bedürfnissen. Dazu gehört, so Born, ein breites Spektrum von Wahlmöglichkeiten in den sprachlichen, kreativen und sportlichen Bereichen wie – genauso selbstverständlich – das umfangreiche Angebot in den MINT-Fächern.

Die Aufgabe der Trägerschaft durch die Katholische Kirche würde das Ende dieser traditionsreichen Bildungseinrichtung in der jetzigen Form als Schule mit einem christlichen Erziehungsziel bedeuten. „Denkbar ist für uns, die Liebfrauenschule als eine Art ‚Laborschule‘ mit einem speziellen erzieherischen Profil, der sich dann auch in pädagogischer Hinsicht neue Spielräume eröffnen können“, meint Stadtverordneter Moritz Müller. red

