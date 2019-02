BKG-Hippies lassen den Joint kreisen

Bensheim.Na also, es geht doch! Bensheim kann große „Bauprojekte“. Aufgedeckt hat das die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG), die am Wochenende mit zwei ausverkauften Sitzungen im bestens gelaunten Kolpinghaus in die Saalfastnacht startete.

Die BKG-Kampagne steht in diesem Jahr unter dem Motto „Flower-Power mit Eijo“. In der über vierstündigen stimmungsvollen Show unter der spritzigen

...