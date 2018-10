BKG trifft närrische Freunde

Bensheim.Der alljährliche Start in die fünfte Jahreszeit steht bevor: Einen Tag nach dem närrischsten Datum des Jahres geht daher am 12. November (Samstag) der Bensheimer Stadtschlüssel wieder in die Hände der Fastnachter.

Ausrichtender Verein der Veranstaltung am Lammertsbrunnen ist die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG). Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnet BKG-Präsident Hans Bang unter dem

...