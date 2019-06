Blasmusik unter der alten Kastanie

Fehlheim.Zu ihrem Dämmerschoppen am Freitag, 5. Juli, rüsten sich die Original Feierabend-Musikanten schon seit geraumer Zeit, die Proben für das alljährliche Open-Air Event sind im vollen Gange. Die Truppe um Michael Löw hat wieder ein exzellentes Programm mit böhmischen Melodien für die Zuhörer zusammengestellt.

Zu hören werden auch einige neue Stücke sein – wie die „Zwei Schlawiner“, ein Solostück für Tenorhorn und Trompete. Oder aber, passend zum Dämmerschoppen, die Polka „Zur Abendruhe“, eine tschechische Polka. Aber auch die alt bekannten Musikstücke – wie zum Beispiel „Böhmischer Traum“, „Strohwitwer“ oder „Ein neuer Tag“ dürfen nicht fehlen.

Wie in den vergangenen Jahren findet der Dämmerschoppen nur bei schönem Wetter statt – natürlich unter dem alten Kastanienbaum auf dem Festplatz im ehemaligen Schulhof, hinter der Sparkasse in Fehlheim. Bei freiem Eintritt ist jeder ab 19 Uhr eingeladen, der Spaß an böhmischer Blassmusik hat und der mit den Feierabend Musikanten ein paar gemütliche Stunden verbringen möchte. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Mit einem kühlen Bier, einem spritzigen Wein und leckerem Grillgut kann der Abend beginnen. red

