Blauer Hyundai gestohlen

Bensheim.Ein blauer Hyundai Atos wurde am Donnerstagnachmittag in der Heidelberger Straße gestohlen. Das Auto parkte laut Polizei unverschlossen in der Grundstückszufahrt zu einem Anwesen im Bereich der Limesstraße.

„Unglücklicherweise ließ der Autofahrer auch den Schlüssel im Schloss stecken, so dass der Autodieb zwischen 15 und 17.30 Uhr leichtes Spiel hatte“, schreibt die Polizei.

Hinweise an die Polizei

Nach dem Auto mit dem Kennzeichen HP-AW 457 wird, wie nach dem Dieb, gefahndet. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Ermittler in Bensheim wenden, Telefon 06251/84680. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.05.2020