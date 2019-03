Blind durch einen Parcours

Bensheim.Wer zum ersten Mal eine Brille aufsetzt, die den Grauen Star simuliert, wird automatisch unsicher. Plötzlich ist alles nur noch hell oder dunkel, ansonsten ist man nahezu blind – für viele Menschen eine völlig neue Erfahrung. Die Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim lassen sich am Freitag, 5. April, von 7.55 bis 14.55 Uhr darauf ein: im Erlebnismobil der Christoffel-Blindenmission (CBM) an ihrer Schule.

Ausgestattet mit der Simulationsbrille und einem Langstock gehen die Schüler blind durch einen kurzen Hindernisparcours. Für einige Minuten müssen sie sich ganz auf ihren Tast- und Hörsinn verlassen. Schon eine Mülltonne oder eine Treppenstufe sind dadurch in dem zehn Meter langen Gang eine echte Herausforderung. Die Jugendlichen erleben die Welt aus der Perspektive blinder Menschen.

Neben Informationen zu der Arbeit der CBM geben die Mitarbeiter Tipps, wie die Schüler mit blinden Menschen umgehen können. Sie stellen ihnen Hilfsmittel vor, wie zum Beispiel einen Langstock, eine tastbare Landkarte und einen sprechenden Wecker. red

