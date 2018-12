Blindenbund feierte im Kolpinghaus

Bensheim.Zur Weihnachtsfeier hatte die Bezirksgruppe Darmstadt/Südhessen des Blinden- und Sehbehindertenbundes zum ersten Mal ins relativ barrierefreie Bensheimer Kolpinghaus eingeladen. Bei Mittagessen, Kaffee und selbstgebackenen Plätzchen verbrachten die 42 Anwesenden gemütliche Stunden.

Der Chor Wings of Joy der Musikschule Bensheim trug sein Weihnachtsprogramm vor. Das weitere Programm wurde sowohl von Mitgliedern als auch von Gästen mit Andacht, Musik und Kurzgeschichten gestaltet. Ausklang fand die Weihnachtsfeier bei Kaffee und Plätzchen. Dank galt der Kolpingsfamilie und dem Ehepaar Schmitt dafür, dass die Feiernden vortrefflich versorgt wurden.

Die Bezirksgruppe Darmstadt/Südhessen betreut etwa 175 Mitglieder in fünf Landkreisen, darunter auch der Landkreis Bergstraße. Das Büro ist in der Rheinstr. 96 in Darmstadt (Tel. 06151-2710909). In Bensheim findet jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Walderdorffer Hof, Obergasse 30, ein Stammtisch statt. Kontakt: Erika Theiss, Tel.: 06251-2391. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018