Blühende Wiesen statt Schotter-Vorgärten

Anzeige

Bensheim.Mit einem Informationsstand zum Thema „Stadtnatur und Lebendige Gärten in Bensheim“ am Samstag, 11. August, sucht die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) Kontakt und das Gespräch mit den Bürgern. Der Info-Stand steht am Bürgerwehrbrunnen in der Fußgängerzone von 10 bis 12.30 Uhr.

Die vermehrte Umsetzung von Wohnungsbauprojekten verändert zunehmend das Stadtbild von Bensheim, schreibt die BfB in einer Pressenotiz. „Durch die bauliche Verdichtung verschwinden aber oft ökologisch wichtige Frei- und Grünflächen. Außerdem werden große alte Bäume gefällt, die Nachpflanzungen sind lange Jahre kein ökologisch gleichwertiger Ersatz,“ betont BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Stadtgrün sei wichtig für unsere Lebensqualität und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Auch der Einfluss auf das Mikroklima und die Luftreinheit dürfe nicht unterschätzt werden. „Ein wichtiger Erfolg war beispielsweise die Anlage einer Grünfläche im dicht besiedelten Gebiet an der Kita Fuldastraße – statt der geplanten weiteren Bebauung“, heißt es weiter. Auch auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in der Rheinstraße soll eine ca. 2.000 Quadratmeter große Grün- und Freifläche nach der vorübergehenden Unterbringung von Containern für eine Kita entstehen“, erinnert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. Einen wichtigen Beitrag zur Stadtnatur stellen auch die vielen (Vor)-Gärten in Bensheim dar. „Mit unserem Info-Stand wollen wir viele Privatleute erreichen und für mehr lebendige Gärten werben“, betont BfB-Stadtverordneter Norbert Koller. Zu den „modernen“ einfallslosen und mit Schotter bedeckten Flächen gebe es lebendige Alternativen, die für Umwelt, Insekten und Klima und damit für die Menschen gut sind. „Wir freuen uns auf gute Gespräche am Info-Stand“, heißt es abschließend. red