Blühende Zweige am Barbara-Tag

Bensheim.Das Fensterbild für den 4. Dezember am großen Adventskalender am Haus am Markt zeigt blühende Zweige und Hände, die einandern halten. Das Bild wurde vom Caritasheim Sankt Elisabeth gestaltet. Der 4. Dezember ist der Gedenktag der Heiligen Barbara. Zum Brauchtum in der Adventszeit gehört, an diesem Tag Kirschzweige im Garten zu schneiden, die dann – in der Vase im warmen Haus – bis zum Weihnachtstag erblühen sollen.

Aufbruch und Neubeginn

Jeden Tag um 18 Uhr wird ein neues Fenster des Adventskalenders am Haus am Markt geöffnet, begleitet von einer kleinen Zeremonie auf der Bühne am Marktplatz. Die Aktion der Gemeinde Sankt Georg steht diesmal unter dem Motto „Aufbruch und Neubeginn“. 24 verschiedene Gruppen haben sich beteiligt und ein Bild gestaltet. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.12.2018