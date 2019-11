Bensheim.Das Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen hat in den letzten Jahren in Bensheim erkennbar zugenommen. Gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um das Bienensterben sind solche Flächen stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt.

„Wir Christdemokraten haben solche Maßnahmen in der Vergangenheit durch entsprechende Mittel im Haushalt der Stadt unterstützt“, erklärt Fraktionschef Markus Woißyk. Und weiter: „Um eine erste Bilanz in dieser Wahlperiode zu ziehen, hat die CDU, GLB und BfB Koalition eine Anfrage in der letzten Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat gerichtet“.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden am heutigen Dienstag (12.) unter anderem über die gegebenen Antworten sprechen. „Seit Mitte 2016 wurden insgesamt 10 385 Quadratmeter Flächen angelegt. Weitere 2800 sollen noch in diesem Jahr folgen“, berichtet Stadtverordnete Tanja Marquardt aus der Beantwortung des Magistrats. Die erwähnten Maßnahmen wurden entweder direkt durch den KMB realisiert oder die Stadt Bensheim hat in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie zum Beispiel dem Gewässerverband Bergstraße, den Landwirten, dem Golfclub oder dem Hospiz solche angelegt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurden Mittel in Höhe von 25 000 Euro für solche Aktivitäten im Stadtgebiet veranschlagt.

Auch bei den Pflegearbeiten tragen solche Blumenwiesen einen positiven Beitrag bei. Bei einem Vergleich der Kosten scheiden die Blühstreifen im Vergleich mit anderen Begrünungsarten am besten ab.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion treffen sich am heutigen Dienstag (12.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim, um unter anderem über die Antwort des Magistrates zur Anfrage der Koalition zu angelegten und geplanten Blühwiesen zu sprechen. red

