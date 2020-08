Blütenweg-Jazzer beim Stiftungsfest

Bensheim.Am kommenden Samstag, 29. August, lädt die Hahnmühle-Stiftung der Bensheimer Michaelsgemeinde zum Stiftungsfest in die Höfe der Hahnmühle, Friedhofstraße 99-101, ein. Mit einem Gottesdienst für Groß und Klein beginnt das Fest um 11 Uhr. Die Original Blütenweg Jazzer werden für den richtigen Sound im Mühlenhof sorgen.

Das Thema Nachhaltigkeit wird in Basteleien erprobt: Taschen, Portemonnaies und mehr werden aus verbrauchten Materialien hergestellt. Es gibt viel Gelegenheit zum Spielen. Im Backhaus wird der Ofen beheizt und nicht nur köstliches Njombe-Brot gebacken: Wer möchte, kann auch eigene Teilchen backen. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein.

Erlös für Tansania-Projekt

Der Erlös des Festes ist für das Partnerschaftsprojekt in Njombe/Tansania bestimmt. Dort unterstützt die Michaelsgemeinde die Ausbildung von Erzieherinnen, die in einem zweijährigen Kurs in Mtwara in Montessoripädagogik unterrichtet werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020