Blumen und Insekten im Blick

Bensheim.Die diesjährige Sommerwanderung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Samstag, 29. Juni, hat das Naturschutzgebiet Hemsberg und den Hemsbergturm zum Ziel. Treffpunkt ist um 15 Uhr am oberen Ende des Hambacher Weges in Zell. Interessierte Gäste und Naturliebhaber sind zu der Wanderung gern gesehen, informiert der BfB-Stadtverordnete Helmut Reuter, der die Sommerwanderung organisiert.

Fernglas mitbringen

Jürgen Schneider, Vorsitzender des Naturschutzbundes Meerbachtal, führt durch das Naturschutzgebiet Hemsberg. Dort findet man sehr seltene Schmetterlinge und mit etwas Glück auch die Gottesanbeterin. Da das Naturschutzgebiet nicht betreten werden darf, empfiehlt es sich, ein Fernglas mitzunehmen, um die Tiere besser sehen zu können.

Am Ende der Wanderung wird die Gruppe am Hemsbergturm vom Zeller Ortsvorsteher Hans-Peter Ott empfangen. Bei einem Getränk und einer Kleinigkeit zu essen klingt der Rundgang in geselliger Runde aus.

Wer an der informativen Wanderung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis Samstag, 22. Juni, unter info@bfb-bensheim.de anzumelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019