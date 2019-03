Blumen zum Abschied des Bensheimer Seniorentreffs

Bensheim.Ohne Wehmut ging es gestern natürlich nicht, als sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Bensheimer Seniorentreffs noch mal zusammensetzten, um Abschied zu nehmen: Am heutigen Samstag wird die Tür in der Hauptstraße nach weit über 20 Jahren abgeschlossen. Der Verein „Seniorentreff“, dem seit 2001 Erika Ross vorstand, ist bereits aufgelöst. Das restliche Geld in der Vereinskasse geht an den Hospizverein. Den Seniorentreff hatte einst die unvergessene Ellen Fischer ins Leben gerufen. Die Bensheimer Gruppe des Deutschen Hausfrauenbundes war der Betreiber.

„In der Hoffnung, dass es ihnen Freude bringt und etwas über den Wehmut hinweg hilft“ überreichte Bürgermeister Rolf Richter (r.) zusammen mit Armin Zeißler, Teamleiter Jugend, Familie und Senioren, den Helferinnen einen Blumenstrauß, der ganz frisch vom Wochenmarkt kam. Unter den Gästen war auch Dieter Seiche, Senioren- und Behindertenbeauftragter der Stadt Bensheim. In die Räumlichkeiten, so Richter, wird übergangsweise der „Eine-Welt-Laden“ einziehen. Nach einer Umbauphase findet die städtische Tourist-Information im bisherigen Seniorentreff eine neue Bleibe. df/Bild: Funck

