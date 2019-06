Blumenteppich wird in Handarbeit gelegt

Fehlheim.Ein alter Brauch, an den sich in vielen katholischen Kirchengemeinden nur noch die Älteren erinnern, wird in Fehlheim seit drei Jahren wieder praktiziert. Dort wird an Fronleichnam in Handarbeit ein prächtiger Blumenteppich aus hunderten farbenprächtigen Blüten vor einem extra aufgebauten Altar ausgelegt. Mittlerweile ist das vergängliche „Kunstwerk“ zu Ehren von Jesu Christi und in Erinnerung an das Abendmahl zu einem Anziehungspunkt für Gläubige aus der gesamten Region geworden.

Die Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg mit den Kirchengemeinden Sankt Bartholomäus und Mariä Himmelfahrt hat sich in Kooperation mit der Carl-Orff-Schule 2017 dazu entschlossen, diesen dekorativen Blickfang in die Fronleichnamsprozession am zweiten Donnerstag nach Pfingsten einzubinden.

Bereits um 6 Uhr in der Früh kommt auch am morgigen Donnerstag (20.) wieder eine Gruppe von 12 bis 15 Erwachsenen aus Fehlheim, Schwanheim, Rodau, Langwaden und Zwingenberg sowie einige Schüler zusammen. Gemeinsam gestalten sie einen mehrere Meter langen, etwa 60 Zentimeter breiten Blumenflor mit christlichen Motiven.

Gespendet haben die in mehreren Kisten nach Fehlheim transportierten, frischen Blütenblätter sowie den Tuja-Grünschnitt Floristen und Händler aus der Umgebung. Zunächst wird um 9.30 Uhr ein Fronleichnamsgottesdienst in der Kirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim gefeiert, im Anschluss daran setzt sich die Prozession in Gang.

Die erste von vier Stationen ist das Schulgelände mit dem Blumenteppich. Abschluss ist im Garten des Pfarrhofes.

Die freiwilligen Teppichdekorateure und Frühaufsteher werden nach getaner Arbeit auf dem Schulgelände gemeinsam frühstücken.

Fronleichnam ist ein Hochfest im katholischen Kirchenjahr und in etlichen Bundesländern mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. gs

