Bensheim.Eine bunte Blumenwiese im Sonnenschein, ein strahlend blauer Himmel und emsige Insekten: Das fünfte Bild des Adventskalenders am Haus am Markt haben die Kinder der Kita Sankt Michael in Auerbach gestaltet. Für die Adventskalender-Aktion der Gemeinde Sankt Georg haben 24 Gruppen Bilder zum Thema „Aufbruch und Neubeginn“ gemalt. Jeden Abend wird um 18 Uhr im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf dem Marktplatz ein weiteres Fenster enthüllt. Besucher sind willkommen. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.12.2018