Blutspende an vier Tagen in der Weststadthalle

Bensheim.Im Rahmen einer für Bensheim einmaligen Aktion sollen die zunehmend leerer werdenden Vorräte an Blutspenden wieder aufgefüllt werden. Gerade aktuell sind Blutspenden besonders wichtig: Für chronisch Kranke und Notfallpatienten sind sie oftmals der einzige Weg zum Überleben. Jede fünfte Blutspende wird für die Behandlung von Krebserkrankungen benötigt. Hier werden überwiegend nur sehr kurzfristig haltbare Blutbestandteile angewendet.

Der DRK-Blutspendedienst lädt daher alle Gesunden ein zur Blutspende von Dienstag (14.) bis Freitag (17.) jeweils von 13 bis 18 Uhr, in der Weststadthalle, Berliner Ring 87, in Bensheim – allerdings nur mit Terminreservierung unter www.blutspende.de/termine. Der zeitliche Rahmen ist genauso außergewöhnlich wie der Ort: Die Stadt Bensheim stellt die Weststadthalle für die Aktion kostenfrei zur Verfügung. „Gerade in der aktuellen Situation bietet sich die Weststadthalle als größter Versammlungsraum hier in der Region an“, sagt Doris Bodemann, Vorsitzende der DRK-Ortsvereinigung Bensheim, die der Stadtverwaltung für die unbürokratische Kooperation dankt.

Die Blutspender durchlaufen die Halle von Süden nach Norden ohne Begegnungsverkehr. Die Aufenthaltsdauer ist beschränkt, Getränke werden angeboten, das im Normalfall obligatorische Essen im Anschluss an die Blutspende entfällt, wodurch die Abläufe noch straffer getaktet sind. Wichtig: „Nur mit Terminreservierung“ bedeutet, dass man sich über www.blutspende.de/termine anmelden und ein Formular ausfüllen muss. Anschließend erhält man eine Antwort vom Blutspendedienst mit allen weiteren Informationen.

Selbstverständlich wird der Blutspendetermine unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden und unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Mitarbeiter für besondere Situationen geschult und trainiert.

Bereits am Eingang erfolgen zusätzliche Befragungen nach Corona-Infektionsrisiken und eine ausführliche Händedesinfektion. Ebenso wird eine Messung der Körpertemperatur durchgeführt, hierbei auffällige Personen werden von der Blutspende ausgeschlossen. Wie auch in Zeiten der „bekannten“ Grippe gilt: „Bitte nur zum Blutspendetermin kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt.“

Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden und wurden auch in der Vergangenheit nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in einem der besonders stark betroffenen Länder in den vergangenen Wochen aufgehalten hat, sollte, auch zum Schutz der weiteren Blutspender und der DRK-Mitarbeiter vor Ort, vorübergehend bis zu vier Wochen nicht zum Blutspendetermin kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020