Bensheim.94 Prozent der Deutschen wissen zwar um die Bedeutung von Blutspenden, aber nur etwas mehr als drei Prozent spenden auch regelmäßig Blut, heißt es in eier Pressemitteilung des DRK.

Stehen in den Kliniken nicht täglich 15 000 Blutspenden zur Verfügung, könnten die Patienten nicht mehr versorgt werden. Gerade in der Sommerzeit sorgen Sonne, hohe Temperaturen, Reisezeit und Schwimmbäder für alternative Freizeitbeschäftigungen. Damit kein Blutpräparat fehlt, sei das Engagement eines Jeden gefragt, betont das DRK.

Um die Versorgung mit den lebensrettenden Blutspenden gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende am Mittwoch, 8. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Weststadthalle am Berliner Ring.