Bockbier im Bürgerhaus Kronepark

Bensheim.Herbstzeit ist Bockbierzeit: Für diese Tradition finden sich auch in der Weinstadt Bensheim viele Liebhaber. Ein gesetzter Termin ist für sie bereits seit vielen Jahren der gesellige Nachmittag mit Nikolausbier, zu dem die Pfungstädter Brauerei gemeinsam mit der Stadt Bensheim einlädt.

Der Bockbieranstich findet in diesem Jahr am Montag, 12. November, um 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Das passende Ambiente für diesen Nachmittag rund ums kräftig-aromatische Hopfengetränk liefern die Heimatvereinigung Oald Bensem sowie die „Zwoa Spitzbuam“ mit Bewirtung und Musik. Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim, wird die Gäste begrüßen.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information in der Alten Faktorei (Hauptstraße 39) sowie beim Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ der Stadt Bensheim in der Darmstädter Straße 52 (Eingang Kirchbergstraße). ps

