Bodenständig und schwindelfrei

Von Gerlinde Scharf

Bensheim. Ein bodenständiger Landwirt mit Doktortitel, der über Digitalisierung in der Landwirtschaft und Bodenuntersuchungen per Sattelitensteuerung genauso gut Bescheid weiß wie über Allrad-Traktoren und Melkroboter, plaudert spannend und anschaulich über moderne Viehzucht, Corona-Skandale in Großbetrieben, Hürden der Politik und Tücken in der

...