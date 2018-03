Bodenwerte als Basis für die Grundsteuer

Anzeige

Bensheim.Allgemein wird erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht in den nächsten Monaten die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form aufgrund ihrer Ungerechtigkeiten für unzulässig erklären und dem Gesetzgeber eine gerechtere Gestaltung auferlegen wird. Anlass genug für den Vorstand der GLB, sich schon jetzt mit dem Thema zu befassen. Denn auch in Bensheim bestehe Handlungsbedarf.

In Bensheim fehlt Wohnraum. Gleichzeitig liegen bebaubare Grundstücke zum Teil seit vielen Jahren brach. Alle, die einen Spaziergang durch Bensheims Wohngebiete machen, fallen solche Flächen ins Auge. Ein auf den ersten Blick schwer verständlicher Widerspruch. „Für jeden einzelnen Fall gibt es sicher nachvollziehbare persönliche Gründe“, stellt Sprecher Wolfram Fendler fest. „Die Stadt hat jedoch ein öffentliches Interesse, dass Flächen, die zur Wohnbebauung erschlossen wurden, auch für Wohnzwecke genutzt werden.“ Sprecher Michael Krapp ergänzt: „Gerade im bereits dicht besiedelten Südhessen kann die Lösung nicht in einer Versiegelung weiterer Freiflächen gesucht werden.“ Das widerspreche jedem Umwelt- und Naturschutzgedanken.

Die Bensheimer Grünen sprechen sich für eine Umstellung der Grundsteuer auf Bodenwerte als alleinige Bemessungsgrundlage und den Verzicht auf die Besteuerung von Gebäudewerten aus. Durch die alleinige Besteuerung des Bodenwertes würde die bisher notwendige Ermittlung eines fiktiven Gebäudewertes als Besteuerungsgrundlage komplett wegfallen.