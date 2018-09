Bodo Bach im Bürgerhaus Kronepark

Auerbach.Unser durchgeknallter Planet dreht sich unermüdlich weiter. Bodo Bach macht das Beste draus und nimmt’s, wie’s kommt und nicht selten kommt es dicke. Sei es die neue Liebe seines Sohnes Rüdiger, der Besuch einer Erotikmesse oder das überraschende Ableben seines ungeliebten Nachbarn.

Am Ende steht die Frage, für wen es dumm gelaufen ist. Gewissheit bringt der Besuch seines neuen Comedy-Programms „Pech gehabt“ am Donnerstag, 22. November, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr).

Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung Nuss in Auerbach, im Medienhaus Bergstraße in Bensheim, Tourist-Information in Heppenheim und Bensheim, Getränke Center Lorsch und allen bekannten Vorverkaufsstellen. red/Bild: Robert Maschke

