Bodo Bach in Auerbach

Auerbach.Unser durchgeknallter Planet dreht sich unermüdlich weiter. Bodo Bach macht das Beste draus und nimmt es, wie es kommt und nicht selten kommt es dicke.

Sei es die neue Liebe seines Sohnes Rüdiger, der Besuch einer Erotikmesse oder das überraschende Ableben seines ungeliebten Nachbarn.

Mit kulturellem Anspruch

Wer in Bodos letzten Programmen den kulturellen Anspruch vermisst hat, wird diesmal nicht enttäuscht. Bodo besucht ein Museum und erklärt uns die moderne Kunst: „Öl auf Leinwand geht ganz schwer raus. Aber lieber vom Lebe’ gezeichnet als vom Picasso gemalt.“

Bodo steht wieder mittendrin im prallen Leben und stellt die richtigen Fragen: „Werd’ ich vom Pech verfolgt oder gehen mir nur zufällig in die gleiche Richtung?“ Egal, welche Erlebnisberichte Bodo Bach diesmal abliefert, wie immer zeigt er sich vielseitig, vielschichtig und vor allem vielosophisch, heißt es in der Vorankündigung weiter.

Am Ende steht die Frage, für wen es dumm gelaufen ist. Gewissheit bringt der Besuch seines neuen Comedy-Programms „Pech gehabt“ am Donnerstag, 22. November, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018