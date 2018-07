Böiger Wind kostet wertvolle Punkte

Anzeige

Für die jeweils fünf Punktrichter mit ihren Schreibern, die an beiden Tagen insgesamt 96 Flüge zu bewerten hatten, war dies Schwerstarbeit. Gerade durch die große Leistungsdichte bei den teilnehmenden Piloten gaben schon winzige Korrekturen der Flugbahn den Ausschlag für die Bewertung.

Die ersten fünf Plätze lagen bei maximal 1000 zu erreichenden Punkten gerade einmal um 30 Punkte auseinander, zwischen dem ersten und dritten Platz waren es nur 13 Punkte Unterschied.

Neben zwei Durchgängen mit den bekannten Flugprogrammen mussten zwei Durchgänge „Unbekannte“ geflogen werden. Die Piloten und ihre Ansager erhielten erst eine Stunde vor dem Durchgang die zu fliegenden Figuren und hatten keine Möglichkeit, dieses Programm vorher zu üben. Wer hierbei die bessere Motorleistung hatte, war natürlich im Vorteil. Ob der Auerbacher dann für den kommenden dritten Teilwettbewerb in Villingen-Schwennigen noch einen stärkeren Motor einbauen wird, bleibt offen, da er die gleiche Maschine davor noch beim „European Acro-Cup“ Anfang August in Wehrheim/Taunus einsetzen will und die Zeit dafür knapp wird. red

