Born sieht Ergebnis positiv

Bensheim.Wie bewertet die Stadt Bensheim die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests? Stadtrat und Verkehrsdezernent Andreas Born äußert sich.

Platz 66 von 311 – wie wird dieses Abschneiden beim Fahrradklima-Test generell von der Stadt bewertet?

„Die Stadt Bensheim hat es geschafft, in den vergangenen Jahren beim ADFC-Fahrradklima-Test mit einem stabilen Ergebnis und einer ausgeglichenen Bewertung abzuschneiden“, sagt Stadtrat und Verkehrsdezernent Andreas Born. „Die im Vergleich dazu schlechteren Bewertungen in anderen Städten zeigen, dass das nicht selbstverständlich ist.“

Zunehmende Verkehrsströme in den immer dichteren Innenstädten sorgten in vielen Orten für mehr Unsicherheit und Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern, so Born. „Vor diesem Hintergrund werten wir es positiv, dass Bensheim sein Notenniveau halten und sich damit in der Kategorie der Städte von 20 000 bis 50 000 Einwohnern vom Mittelfeld in die besten 25 Prozent bewegen konnte.“

Die schlechtesten Noten gab es bei Kategorien: Breite der Radwege, Führung an Baustellen sowie Falschparkerkontrolle auf Radwegen. Wie wird diese Benotung eingeschätzt?

„Neben den positiven Rückmeldungen der Bürger liefert der Test mit seinen kritischen Punkten hilfreiche Hinweise darauf, wo wir ansetzen können, um Radfahren in Bensheim weiter zu optimieren“, betont Andreas Born. „Insofern sehen wir in diesem Ergebnis eine wertvolle Grundlage für die weitere Bearbeitung des Themas in der Stadtverwaltung.“

Wie kann für weitere Verbesserungen gesorgt werden?

Laut dem Verkehrsdezernenten sind die im Rathaus zuständigen Mitarbeiter für das Thema Radverkehr stark sensibilisiert und arbeiten beständig an Maßnahmen, um das Fahrradklima in Bensheim zu verbessern. So würden Falschparker auf Radwegen bereits jetzt intensiver kontrolliert – zum Beispiel täglich im Bereich des Berliner Rings.

Auch mit Maßnahmen wie der aktuell getesteten Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer in den Abend- und Nachtstunden möchte die Stadt zum Umstieg auf das Rad animieren.

Eine wichtige Säule für ein angenehmes Miteinander im Straßenverkehr sei aber auch gegenseitige Rücksichtnahme – die Bürger selbst seien hier ebenso wie die Stadtverwaltung gefragt, sich für ein fahrradfreundliches Bensheim stark zu machen, so Born abschließend. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019