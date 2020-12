Botschaft der Engel

Bensheim.Was die Engel uns sagen…“ – das Lied von Manfred Siebald handelt von den vier Engelsbotschaften der Weihnachtsgeschichte und davon, was die Engel uns heute sagen können. Bei der heutigen Station des Lebendigen Adventskalenders erwarten uns Installationen mit Licht und Schatten auf dem Hof des Hauses in der Schlossstraße 4 in Auerbach und natürlich gibt es auch das passende Lied. red/Bild: Kirche

Info: Digitale Karte mit allen Stationen: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

