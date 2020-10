Bouffier lobt Sanner-Pläne

Bensheim.„Die Stadt Bensheim hat sich in den letzten Jahren städtebaulich enorm positiv entwickelt. Ein weiterer Meilenstein ist die von Bürgermeister Rolf Richter initiierte Umwandlung des Sanner-Geländes. Von der Umsiedelung des Weltmarktführers für Pharmaverpackungen aus Auerbach in das neue Gewerbegebiet Stubenwald II werden das Unternehmen, aber vor allem auch die Stadt stark profitierten. Man schafft damit gekonnt neue Entwicklungsmöglichkeiten für den 200 Mitarbeiter starken Betrieb und zugleich Platz für geförderten Wohnraum auf dem alten Standort des Traditionsunternehmens in Auerbacher“, erklärt der CDU-Landesvorsitzende Volker Bouffier.

Der ursprüngliche lange geplante Firmenbesuch des Ministerpräsidenten am Dienstag in Bensheim musste aufgrund der dringlichen Beratungen in der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden.

„In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie auch die heimische Wirtschaft trifft, ist eine solche Neuplanung des Firmensitzes von großer Bedeutung für die Arbeitsplätze. Ich beglückwünsche Bensheim zu dieser Entscheidung“, so Bouffier. red

