Boule-Abteilung feiert

Bensheim.Im Herbst 1988 schlug Philipp Zimmermann vor, den lockeren sonntäglichen Boule-Treff im Stadtpark Bensheim auf eine sportliche Ebene zu stellen. 18 Spieler gründeten daraufhin die Abteilung Boule/Pétanque in der DJK SSG Bensheim. Davon sind heute noch sieben in der Abteilung aktiv. Leiter der Abteilung war bis 2017 Thomas Schader, der in Carsten Büssing einen Nachfolger gefunden hat.

Im Laufe der Jahre traf man sich im Stadtpark, auf dem Meerbachsportplatz sowie dem Hof der Rodensteinschule, um Kugeln zu werfen. Im Jahr 1992 wurde dann auf Betreiben der SSG Bensheim das Boulegelände im Weiherhausstadion hergerichtet.

Auf diesem Sportgelände richteten die Bouler mehrere Jahre immer im August das Turnierwochenende „Bensheim NonStop“ mit jeweils Hunderten von Teilnehmern aus. Ebenso fanden Hessenliga-Spieltage, Deutsche Weltmeisterschaftsqualifikationen und ein Bundesliga-Spieltag auf dem Boulodrome statt.

Die SSG Boule-Abteilung ist jedoch nicht nur Ausrichter von Boule-Veranstaltungen, sondern spielt aktiv in der Pétanque Hessenliga, bei Turnieren in Deutschland und im angrenzenden Elsass. Mehrere Hessische Meistertitel sowie ein dritter Platz bei Deutschen Meisterschaften konnten errungen werden.

Im Gründungsjahr hatte die Abteilung zu einer offenen Boule-Stadtmeisterschaft eingeladen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens ist daher unter anderem eine Stadtmeisterschaft am 15. September geplant. Näheres auf der Homepage unter www.ssg-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018