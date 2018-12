Boxen gegen Aggression und Frust

Bensheim.Welche Eigenschaften benötigt man, um erfolgreich zu sein? An den Seitenwänden der Trainingshalle des KSC Bensheim sind die Tugenden angeschrieben, die nicht nur für den Boxsport gelten: Disziplin, Geduld, Köpfchen, Mut, Respekt, Willenskraft, Zielstrebigkeit. Faktoren, die Menschen hilft, sich auch in schwierigen Situationen auf ihr Ziel zu fokussieren, Rückschläge als Lehrstunden zu betrachten und eine hohe Frustrationstoleranz zu entwickeln.

Am Dienstag waren 30 FSJ-Kräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes zu Gast beim KSC Bensheim, um zwei Stunden lang an einem Anti-Aggressions-Frustrations-Training teilzunehmen. Unter der Anleitung des Vorsitzenden Reginald Schulze und des Box-Trainers Morrison Owusu konnten sich die Teilnehmer „auspowern“ und so Frustration abbauen aber anderseits auch erkennen, dass körperliche Gewalt nie ein Mittel darstellt, um Konflikte zu lösen.

Das Motto lautet: „Wer schlägt, ist nicht stark genug, bessere Konfliktlösungsmöglichkeiten zu nutzen.“ tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018