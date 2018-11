Boxen ist mehr als nur draufhauen

Bensheim.Kontaktlos therapeutisch boxen – ein spezielles Angebot für Kinder mit dem sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom hilft seit dem Jahr 2016 inzwischen 30 Kindern beim Kraftsportclub (KSC) Bensheim, ihre sozialen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten zu verbessern.

Hierfür wird der KSC in diesem Jahr mit einem Anerkennungspreis beim ODDSET-Zukunftspreis des hessischen Sports geehrt und erhält ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Der bereits zum 14. Mal in Folge gemeinsam von Landessportbund Hessen und Lotto Hessen ausgeschriebene Preis für wegweisende Vereinsarbeit im Sport ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert und gilt als einer der höchstdotierten Sportpreise Deutschlands. Rund 70 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein, 14 wurden mit Platzierungen, Sonder- oder Anerkennungspreisen ausgezeichnet.

Viele Kinder auf der Warteliste

Dass Boxen eben nicht einfach „Hau drauf“ ist, sondern ganz gezielt auch im Bereich der Gesundheitsprävention und -therapie eingesetzt werden kann, beweist der KSC Bensheim. Seit 2016 betreut der Verein mit einem speziell zugeschnittenen Boxangebot Kinder mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS).

Die kreativen Köpfe hinter diesem Konzept sind Gründer Reginald Schulze und die Physiotherapeutin Nicole Maurer. Beide absolvierten eine Ausbildung zum therapeutischen Boxcoach und brachten zudem ihre langjährige Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie ihre pädagogische Ausbildung in das Angebot ein. Unter dem Namen „Therapeutisches Boxen ADHS“ werden inzwischen vier Kurse für insgesamt 30 Kinder angeboten, weitere Kinder stehen auf der Warteliste. „Unser Angebot funktioniert über vier Säulen: klare Anweisungen, lautes Wiederholen, Einprägen der Aufgabe und körperliches Auspowern. So werden die Konzentrationsfähigkeit erhöht und gleichzeitig der Bewegungsdrang der betroffenen Kinder gemindert“, erklärt Schulze. Dabei wird aber stets kontaktlos gearbeitet.

Auch die soziale Kompetenz verbessert sich im Training, da die Kinder lernen, konfliktfrei miteinander umzugehen, Emotionen der anderen zu erkennen und die eigenen anzunehmen. „Wir haben zahlreiche Gespräche mit Eltern geführt und hören immer wieder, dass sich unser Training positiv auf ihre Kinder sowie das Familienleben und die schulischen Leistungen auswirkt und das Training den Kindern Freude bereitet“, freut sich Schulze.

Der Einstieg erfolgt über Einzeltraining ein bis drei Mal pro Woche über sechs Monate. Je nach Alter und individueller Beurteilung werden die Kinder anschließend den verschiedenen Bambini-Gruppen – Bambini-Boxen, Bambini-Kickboxen oder Bambini-Sportförderunterricht für 6- bis 14-Jährige – zugeordnet.

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und mehr Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, will der Verein in Zukunft weitere Trainer ausbilden. Zudem sollen weitere Einheiten im Bereich Therapeutisches Boxen ADHS angeboten werden. Dazu soll auch das Preisgeld eingesetzt werden. red

