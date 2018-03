Brand im Hausflur: Feuerwehr rettet zwei Bewohner

Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Fehlheimer Straße brannten am Samstagvormittag Zeitungen und ein Wasserkasten. Die Feuerwehr musste zwei Personen retten, weil das Treppenhaus zu verraucht war. © Funck

Bensheim.Aufregung am Samstagvormittag in der Bensheimer Innenstadt: Aus einem Mehrfamilienhaus an der Fehlheimer Straße drang dichter Rauch nach draußen. Um 11.39 Uhr wurden die Rettungskräfte von einer Bewohnerin alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen aus. Zunächst ging man von einem Wohnungsbrand aus.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass hinter der Eingangstür

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.03.2018