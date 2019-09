Brandheiße Vorführung und viele Infos

Bensheim.Beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim am Sonntag (22.) von 10 bis 18 Uhr erwarten die Besucher wieder viele Attraktionen und brandheiße Vorführungen. Die Stützpunktfeuerwehr in der Robert-Bosch-Straße öffnet für die Bevölkerung ihre Tore und gibt einen Einblick in die Tätigkeiten eines freiwilligen Feuerwehrangehörigen neben seinem eigentlichen Beruf.

Das Gelände ist wie üblich in drei Abschnitte eingeteilt. Auf dem Abschnitt „Vorplatz“ findet die Fahrzeugausstellung statt. Neben den Einsatzfahrzeugen werden einige brisante Vorführungen abgehalten, darunter das „Einfangen“ einer riesigen Gasflamme, welche aus einem unter Druck stehenden Behälter entweicht und gelöscht werden muss. Hier kann es rundherum sehr heiß werden. Beim Löschen eines kleineren Mülltonnenbrandes dagegen darf der Besucher dann gerne auch selbst Hand anlegen.

Explosion einer Spraydose

Die Aktionsmeile „Florianum“ bildet den zweiten Abschnitt auf dem Rasen rechts der Wache und bietet weitere spannende Vorführungen. Dort können die Explosion einer Spraydose und ein Küchenbrand betrachtet werden, bei welchem das Löschen eines Fettbrandes mit Wasser simuliert wird, was eine große Stichflamme erzeugt und dadurch sehr gefährlich ist.

Weiterhin befinden sich dort neben den Informationszelten der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr einige Sonderfahrzeuge, die von den Brandschützern erklärt werden. In den Zelten werden unter anderem Fragen zu den Einsatzzahlen, Einsatzkräften, zur Brandsicherheit, zum Rauchmelder fürs Haus oder zur passiven oder aktiven Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr, beantwortet.

Ein Highlight wird dieses Jahr das Kistenstapeln sein, bei dem mehrere Getränkekisten von einer oben auf dem Kistenturm befindlichen Person aufeinandergestapelt werden sollen. Im hinteren Teil des Florianums, bietet die Jugendfeuerwehr Spiel, Vergnügen und jede Menge Spaß für die kleineren Besucher. Dort werden die Jugendbetreuer für die Interessenten über die Tätigkeit der Jugendfeuerwehr, ihre Aktivitäten über das Jahr, die Übungen und Unterrichte und das Freizeitangebot berichten. Eine Hüpfburg wird nicht fehlen.

Verzicht auf Einweggeschirr

Zu dem dritten Abschnitt gehören die Fahrzeughalle und die Räumlichkeiten des ersten Obergeschosses. In der Halle können Köstlichkeiten vom Grill sowie der legendäre Eintopf der Alters- und Ehrenabteilung verkostet werden. Dazu gibt es ein umfangreiches Angebot an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Die Feuerwehr Bensheim verzichtet auf Einweggeschirr. Sitzgelegenheiten zum Verzehr gibt es auch auf dem Vorplatz, genau richtig zum Verfolgen der musikalischen Darbietung des Spielmannszuges von Oald Bensem und der diversen Vorführungen.

Ab 13.30 Uhr öffnet dazu das Florianscafé im ersten Obergeschoss und lädt zur Kuchenverkostung ein. Alle Kuchen werden, wie jedes Jahr, von den Partnern und Familienangehörigen der Brandschützer selbst zubereitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019