Brennholz für die Freunde im Elsass

Bereits seit 1986 hatten freundschaftliche Kontakte zwischen dem Partnerschaftsverein Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim und seinem Pendant „Les Amis de Gronau“ bestanden. Viele der damaligen Gründungsmitglieder sind noch heute aktiv. Die Besonderheit ist dabei, dass es Freundschaften von Familien gibt. Statt in Hotels übernachtet die überwiegende Mehrheit bei den Gastfamilien.

So fiel der Empfang auch in diesem Jahr wieder sehr herzlich aus, als der Reisebus aus Gronau am Rathaus von Pfaffenheim ankam. Zu Melodien der örtlichen Musikband stießen die Freunde von der elsässischen Weinstraße und von den Weinbergen am Westrand des Odenwaldes mit „Cremant d’Alsace“ auf das Jubiläum ihrer Freundschaft an. Alle Festredner gingen auf die Bedeutung der europäischen Idee und einer starken Europäischen Union ein. Jacques Cattin, Abgeordneter in der Pariser Nationalversammlung, betonte die Bedeutung des Aachener Vertrags, der die Intensivierung der deutsch-französischen Beziehungen vorsieht. Gronaus Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit erinnerte an die positiven Effekte eines vereinten Kultur- und Wirtschaftsraumes, in dem grenzenloser Austausch längst Realität sei und dennoch regionale Besonderheiten bewahrt würden.

Dass neben Stadtrat Andreas Born erstmals auch Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Bürgermeister Rolf Richter die Partnergemeinde ihres Ortsteils besuchten, verdeutlichte den Stellenwert, den die Stadt Bensheim ihren internationalen Beziehungen beimisst. Der Ortsbeirat Gronau wurde zudem vom stellvertretenden Vorsitzenden Frank Dingeldey und Claudia Sänger repräsentiert. red