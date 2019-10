Brian Auger heute im Rex

Brian Auger spielt heute im Rex. © Rex

Bensheim.Brian Augers Oblivion Express gastiert am heutigen Donnerstag, 17. Oktober, im Musiktheater Rex. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr.

Der britische Musiker Brian Auger gilt als einer der bedeutendsten Fusion- und Rockorganisten in der populären Musik und mittlerweile als Legende, die in der Musikbranche geliebt und gefeiert wird. Seine Songs wurden von Künstlern wie Mos Def, Common, Air und Kid Loco gesampelt, seine Kompositionen von Sarah Vaughan, Richard „Groove“ Holmes und The Main Ingredient gecovert.

Auger war ein preisgekröntes Wunderkind am Jazz-Piano, eine Ikone im Swinging London der 1960er Jahre, ein früher Vertreter des Fusion Jazz und ist seit 2014 Mitglied in der Hammond Organ Hall of Fame, heißt es von Seiten des Veranstalters. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.10.2019