Bridge-Club: Gereizt und gekämpft

Bensheim.Das traditionelle Weihnachtsturnier des Bridge-Clubs Bergstraße fand erneut im Alleehotel in Bensheim statt. Besonders begrüßte der zweite Vorsitzenden Kurt Pilgrim das Ehrenmitglied Marianne Krumbein-Weiß, trotz ihrer 100 Lebensjahre weiterhin eine engagierte Bridgespielerin.

An diesem Paarturnier spielten insgesamt 48 Clubmitglieder, damit 24 Paare an zwölf Tischen. Das Turnier war von Edel Kroker, der Sportwartin, ausgezeichnet vorbereitet und sie leitete in gewohnt souveräner Weise.

Nach einigen Runden genossen die „Bridger“ bei Kaffee und Tee das gespendete Weihnachtsgebäck. Auch im zweiten Teil des Turniers wurde gekonnt gereizt und gekämpft, steht doch bei jedem „Board“ die Hoffnung auf einen „Schlemm“ im Raum.

Einen großartigen weihnachtlich-musikalischen Akzent setzte die Grundschülerin Melanie Haag. Weihnachtslieder spielte sie auf ihrer Geige, versetzte die Teilnehmer in vorweihnachtliche Stimmung und viele summten leise mit. Keine Club-Weihnachtsfeier ohne Lyrik. Elke Becker trug das Loriots Gedicht „Advent“ vor.

Gekonnt auch der Vortrag von Annemarie Hieronimus des Gedichts „Weihnachtsfrau“, das sie und Marianne Brabeck selbst verfasst hatten. Großer Beifall für die beiden Vortragenden.

Schon zu Beginn des Turniers wurde traditionell um eine Spende für einen guten Zweck eingesammelt. Insgesamt kamen rund 500 Euro zusammen.

Damit haben die Mitglieder des Bridge-Club Bergstraße in der Vergangenheit insgesamt mehr als 8000 Euro an Spenden für Frauenhaus und Hospiz zur Verfügung gestellt. Die Spende wurde der Vorsitzenden des Frauenhauses, Christine Klein, überreicht.

Urkunden für die Siege

In ihrer Dankesrede hob sie hervor, dass das Frauenhaus im Jahr 1986 gegründet wurde, dass damals wie heute Frauen in der Partnerschaft misshandelt werden, sie deshalb Zuflucht suchen. Gewalt gegen Frauen sei keineswegs ein Unterschichtenproblem, sondern sei in allen Gesellschaftsschichten verbreitet. Wie schon in den früheren Jahren wurden zum Abschluss die Urkunden für die Sieger der verschiedenen Meisterschaften und Wettbewerbe überreicht und den Bestplatzierten des Weihnachtsturniers ein Weinpräsent übergeben.

Im Einzelnen waren dies: Team-Meisterschaft: Renate Reichardt, Heide Schachl, Ole Gran, Jochen Troeger. Paar-Meisterschaft: Antonia Eberhardt, Evi Pilgrim. Einzel-Meisterschaft: Antonia Eberhardt. Schlemmerkorb: Evi Pilgrim.

Die Bestplatzierten im Weihnachtsturnier waren: Blanca Droß und Werner Eichler (Platz 1), Adele Ahland und Ursel Bruns-Lotze (Platz 2), Ezel Iser und Brigitte Pahlke (auf Platz 3). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019